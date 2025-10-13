Хоккейный клуб в Латвии после драки обвинил соперников в угрозах на русском

Хоккеисты клубов "Приедайне" и "Кекава" устроили драку, которая стала массовой после прозвучавших на русском языке ругательств от одного из тренеров. Об этом сообщает портал Delfi.

Потасовка произошла в матче одной из любительских лиг Латвии - Лиге хоккея энтузиастов. Хоккеисты клуба "Кекава" утверждают, что игроки "Приедайне" на протяжении всего матча провоцировали соперников, позволяя себе оскорбления. За четыре минуты до конца встречи игрок "Приедайне" Виталий Захарс ударил игрока соперника, за которого вступился партнер по команде. После этого в драку вмешались другие игроки, а также тренеры - Марекс Ясс перешагнул через защитное стекло и начал потасовку с Матисом Рыбкинскисом.

"Они не смотрели на шайбу, - сказал тренер "Кекавы" Рыбкинскис. - Они смотрели на то, как травмировать игрока, у которого шайба. И недаром, и это могут подтвердить все мои игроки, которые были на скамейке, я после второго периода в какой-то момент сказал своим игрокам: берегите свое здоровье. В какой-то момент наш капитан просто не выдержал, и я бы сказал, что заслуженно наказал одного из провокаторов за то, что он делал на протяжении всей игры".

В "Приедайне" выдвинули другую версию того, в какой момент драка стала носить массовый характер. По словам форварда команды, Рыбкинскис позволил себе оскорбления на национальной почве, упрекая игрока в российском происхождении. Рыбкинскис утверждает, что его смущала коммуникация игроков "Приедайне" на русском языке, и у него складывалось впечатление, что игра проходит в России. Тренер "Кекавы" не исключил, что мог использовать оскорбления, поскольку он "находился на пределе".

Руководство лиги осудило стороны за драку и открыло собственное расследование инцидента. О его результатах не сообщается.