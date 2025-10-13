Метальников стал генменеджером «Барыса»

Леонид Метальников стал генеральным менеджером «Барыса».

Бывший защитник сборной Казахстана и клубов FONBET КХЛ завершил игровую карьеру этим летом.

В прошлом сезоне он выступал на чемпионате мира, квалификации к Олимпиаде-2026, а также провел 54 матча за «Адмирал».