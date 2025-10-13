Агент Чеховича прокомментировал обмен игрока в «Сибирь»

Агент Чеховича об обмене игрока в «Сибирь»: «В «Витязе» он был одним из лучших в прошлом сезоне. Надеюсь, переход поможет вернуться в то состояние»

Агент Ивана Чеховича прокомментировал переход игрока в «Сибирь».

Ранее «Шанхай» обменял 26-летнего нападающего на денежную компенсацию.

«Надеюсь, что данный переход поможет Ивану вернуться в то состояние, в котором он находился в прошлом сезоне в «Витязе», где был одним из лучших игроков», – сказал агент форварда Шуми Бабаев.

В прошлом сезоне Чехович набрал 36 (12+24) очков в 47 матчах за «Витязь». В текущем FONBET чемпионате КХЛ у него 2 (0+2) очка за 5 игр.

