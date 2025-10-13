Самсонова предлагали СКА и «Ак Барсу»

Агентство, представляющее интересы российского вратаря Ильи Самсонова, предлагало услуги голкипера нескольким топ‑клубам КХЛ, включая СКА и «Ак Барс», однако ни один из них не согласился на зарплату в 80–100 миллионов рублей за сезон, теперь финансовые требования хоккеиста существенно снижены, заявил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне‑2024/25 Самсонов принял участие в 29 матчах за «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 16 побед, отражая в среднем 89,1% бросков при коэффициенте надежности 2,82.

На данный момент голкипер находится в статусе неограниченно свободного агента.