Самсонова предлагали СКА и «Ак Барсу»

Самсонова предлагали топ‑клубам КХЛ с зарплатой в 80–100 млн за сезон, теперь финансовые требования значительно снижены
Агентство, представляющее интересы российского вратаря Ильи Самсонова, предлагало услуги голкипера нескольким топ‑клубам КХЛ, включая СКА и «Ак Барс», однако ни один из них не согласился на зарплату в 80–100 миллионов рублей за сезон, теперь финансовые требования хоккеиста существенно снижены, заявил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.
В сезоне‑2024/25 Самсонов принял участие в 29 матчах за «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 16 побед, отражая в среднем 89,1% бросков при коэффициенте надежности 2,82.
На данный момент голкипер находится в статусе неограниченно свободного агента.
— Вратаря Илью Самсонова летом активно предлагали в топ‑клубы КХЛ, среди реальных претендентов были СКА и «Ак Барс». Однако представители вратаря запросили у клубов контракт с зарплатой около 80–100 миллионов рублей за сезон, после чего в СКА приняли решение отказаться от идеи подписания вратаря, а «Ак Барс» выбрал вариант с приглашением Михаила Бердина в пару к Тимуру Билялову. Сейчас сторона вратаря продолжает активно предлагать голкипера в том числе и клубам КХЛ, существенно снизив зарплатные требования. Однако состав большинства команд уже укомплектован, а в платежных ведомостях не осталось места под потолком зарплат КХЛ для подписания контракта с дорогостоящим вратарем, — сказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.
