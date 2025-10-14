В «Автомобилисте» отреагировали на судейскую ошибку в матче против СКА

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс заявил «Матч ТВ», что в клубе спокойно отреагировали на неверно засчитанную шайбу СКА в матче КХЛ.

СКА в понедельник обыграл «Автомобилист» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. После матча пресс‑служба КХЛ заявила, что вторая шайба в исполнении Андрея Педана была засчитана в результате ошибки судьи видеоповторов, который будет пожизненно отстранен от работы.

— Нормальное настроение, боевое. Мы теперь должны плакать что ли? Пусть судьи разбираются. Мы идем дальше. Нам что делать? Результат не отменяется. Нам от этого ни холодно ни жарко. У нас нет возможности его переиграть. Такой матч не переигрывается, согласно регламенту. Судьи должны правильно работать. Они, по‑моему, все изложили (в своей публикации): кого‑то наказали, что‑то объяснили. К сожалению, таковы правила. Мы на это повлиять особо не можем. Пусть останется на их совести. А нам на каждый случай реагировать? У нас все впереди, — сказал Гросс «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 21 очком занимает второе место в таблице Восточной конференции. СКА (15 очков) идет на 8‑й строчке на Западе.

