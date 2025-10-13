СКА прервал серию из пяти поражений, обыграв «Автомобилист»

Петербургский СКА одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матвей Короткий (17-я минута) и Андрей Педан (46). У проигравших отличился Кёртис Волк (34).

СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, до этого команда не выигрывала с 27 сентября. Петербуржцы располагаются на восьмой строчке Западной конференции, набрав 15 очков после 14 матчей. "Автомобилист" занимает второе место на Востоке с 21 очком после 16 игр.

В следующем матче СКА примет нижнекамский "Нефтехимик". "Автомобилист" на выезде сыграет с "Северсталью". Встречи пройдут 15 октября.