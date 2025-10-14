«Автомобилист» не сможет подать протест по итогам матча против СКА.

13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно, поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки.

«Согласно пункту 1.3 статьи 77 Спортивного регламента КХЛ, клуб не имеет юридических прав для подачи протеста», – сообщили в пресс-службе клуба.

