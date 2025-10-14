Марченко стал второй звездой встречи «Коламбуса» и «Нью-Джерси»
Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко стал второй звездой встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси».
Команда Марченко уступила со счётом 2:3. 25-летний российский хоккеист забросил шайбу на 29‑й минуте, сравняв счёт в матче — 1:1.
Первой звездой игры стал нападающий «Нью-Джерси» Доусон Мерсер, который сумел дважды отличиться. Третьей звездой признан его партнёр Тимо Майер, на счету которого одна заброшенная шайба.
Кирилл Марченко в нынешнем сезоне провёл три игры, в которых сумел забросить четыре шайбы.