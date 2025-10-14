Игорь Ларионов высказался о результативности СКА.

– Вы ставите атакующий хоккей, говорите игрокам: импровизируйте, ошибайтесь, все прощается. Но СКА забрасывает одну-две шайбы за матч. Вы ребятам развязали руки, а они не забрасывают. Объясните парадокс.

– Нас это тоже беспокоит. В начале сезона все говорили, что вратарскую линию нам надо усиливать.

У нас молодая бригада вратарей – на троих им, по-моему, 64 года. Как и мне, ха-ха. Они делают свою работу фантастически, но им нужна помощь полевых игроков.

Мы должны забивать, реализовывать то, что создаем. Ищем пути, пытаемся наиграть отдельные элементы на тренировках, чтобы ребята могли получить уверенность. Но она не приходит быстро.

Мы даем упражнения, где ребята могут быть свободны в решениях перед воротами – не делать лишних движений, не перебирать шайбу, а сразу бросать. Это навыки, которые мы пытаемся подшлифовать.

Как только мы начнем чувствовать уверенность, когда вся пятерка будет участвовать в атаке и созидании... Голы в мировом хоккее забиваются очень просто, даже в матчах НХЛ – с броска, помехи, подставления, добивания, отскока. Как только это станет получаться, пойдут и красивые голы.

Мы играем для зрителей, игра должна приносить удовольствие не только победами, но и зрелищностью, голами. Понимаем, что остаемся в долгу перед болельщиками. Хотим, чтобы матчи были результативнее.

Но я не думаю, что вы хотите видеть 6:5, 7:6 – тогда мы будем убивать уверенность вратарской линии. Хотим, чтобы они играли строго, меньше пропускали.

Но да, можем слегка пожурить линию атаки: 1-2 гола за игру – это мало. Соглашусь, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.