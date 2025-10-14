Российскому хоккеисту Малкину предрекли уход из клуба НХЛ

Журналист Скотт Максвелл в статье на сайте Daily Faceoff предположил, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» не захочет продлевать контракт с российским нападающим Евгением Малкиным.

«Несмотря на то что Евгений Малкин уже далеко не такой выдающийся игрок, каким был раньше, он по-прежнему является «громким именем» и вступает в последний год своего контракта. «Питтсбург Пингвинз», вероятно, не захотят переподписывать его после этого сезона», — отметил он.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

По итогам сезона-2024/25 «Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ, заняв в Западной конференции 13-е место.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).