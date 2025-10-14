Марченко разделил с Джохансеном 10-е место по голам в истории «Коламбуса» (79). Нэш лидирует с 289 шайбами
Кирилл Марченко разделил десятое место по голам в истории «Коламбуса».
Нападающий «Блю Джекетс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:3).
Этот гол стал 79-м для российского форварда в 219 играх за «Коламбус». Он разделил десятую строчку в истории клуба с Райаном Джохансеном, который забил 79 голов в 309 матчах.
Джефф Сэндерсон с 88 голами в 261 матче занимает девятое место в истории клуба, Оливер Бьоркстранд находится на восьмой позиции с 111 голами в 382 матчах.
Давид Выборны забросил 113 шайб в 543 матчах и идет седьмым по этому показателю.
Лидирует Рик Нэш – 289 голов в 674 матчах.
