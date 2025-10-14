Арбитр, ошибочно засчитавший победный гол СКА, оказался фанатом армейцев

Арбитр КХЛ Максим Гордиенко, которого пожизненно отстранили за то, что он ошибочно засчитал победный гол СКА в матче с "Автомобилистом", оказался давним фанатом петербурского клуба.

В разговоре с «Mash на спорте» он заявил, что «если КХЛ уволит - переживаний не будет, потому что это не основной заработок». По информации источника, Гордиенко занимается индивидуальным предпринимательством, с различными видами деятельности (в области спорта, торговля цветами и удобрениями, деятельность сухопутного пассажирского транспорта). Кроме того, к публикации прилагаются фотографии, на которых судья присутствует на матчах СКА в качестве болельщика, поддерживающего петербургский клуб.

Накануне, в матче регулярного чемпионата КХЛ второй и победный гол СКА против «Автомобилиста» был зафиксирован по ошибке. Шайба защитника красно-синих Андрея Педана не пересекла линию ворот противника. Максим Гордиенко должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и, только, после этого потушить оранжевый фонарь, однако он этого не сделал, за что был отстранен от работы на матчах лиги пожизненно.

Департамент судейства КХЛ принёс извинения всем болельщикам, а также клубам ХК СКА и ХК «Автомобилист».

Несмотря на это, результат пошёл в актив СКА - команда прервала 5-матчевую серию без побед.

СКА занимает 8-е место в Западной конференции, набрав 15 очков. «Автомобилист» идёт на втором месте Востока, с 21 баллом в активе.