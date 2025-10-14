Фетисов высказался о скандале с ошибочно засчитанным голом СКА

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на признание ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА. Встреча состоялась вчера, 13 октября, и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев. Шайба после броска Андрея Педана не пересекла линию ворот, влетев в сетку через дырку.

