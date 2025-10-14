Губерниев эмоционально высказался о скандале с ошибочно засчитанным голом СКА

Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на скандальный эпизод во время матча чемпионата КХЛ между СКА и «Автомобилистом» (2:1), когда судьи ошибочно засчитали вторую шайбу петербургского клуба.

Ранее КХЛ признала, что после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот, и взятие оказалось ошибочным.

«Это катастрофа и полное позорище. Как говорится в классике: «А судьи кто?» Они смотрели с широко закрытыми глазами и не туда. Считаю ли дисквалификацию видеоассистенту справедливой? А он слепой? Что у него случилось? Может со зрением у него проблемы? У меня нет ответа», – сказал Губерниев.

После инцидента департамент судейства КХЛ принёс официальные извинения клубам и болельщикам. Судья видеоповторов был пожизненно отстранён от работы на матчах лиги. При этом «Автомобилист» не может подать протест на итог встречи.

СКА прервал серию из пяти матчей без побед. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает восьмое место с 15 очками, тогда как «Автомобилист» идёт вторым на Востоке, имея в активе 21 балл.