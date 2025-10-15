Защитник СКА сравнил клуб с двумя командами НХЛ

‎Защитник СКА Бреннан Менелл поделился мнением о том, какие команды НХЛ похожи на петербургский клуб.

© ХК СКА

‎

‎«Мы быстро играем, нам нравится играть в пас. Похоже, наверное, на «Эдмонтон» или «Торонто». Мне нравится, как они играют. У них очень техничные хоккеисты, которые очень быстро играют», — заявил Менелл.

‎

‎На данный момент СКА занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 15 очков в 14 встречах.

‎

‎Сегодня, 15 октября, СКА сыграет против «Нефтехимика». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:30 по московскому времени.

‎

‎В текущем регулярном чемпионате Менелл провел 14 матчей и набрал 8 (6+2) очков. Показатель полезности 28-летнего защитника составляет «-3». Контракт хоккеиста с армейцами рассчитан до конца сезона-2027/28.

‎

‎Ранее игрок выступал за минское «Динамо» и московское «Динамо» на протяжении 4 сезонов. Уроженец США имеет российский паспорт.