Дубль Шалунова помог «Локомотиву» победить ХК ЦСКА

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На второй минуте первого периода Байрон Фрейз открыл счёт во встрече. За 26 секунд до конца периода Никита Кирьянов удвоил преимущество железнодорожников. На шестой минуте второго периода Денис Зернов забил первый гол ЦСКА в игре. На 14-й минуте периода Максим Шалунов сделал счёт 3:1. В конце третьего периода Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу хозяев, оформив дубль.

Для ЦСКА это поражение стало третьим подряд.

В следующей игре «Локомотив» встретится со СКА в Санкт-Петербурге 18 октября. ЦСКА 17 октября сыграет в гостях с «Торпедо».