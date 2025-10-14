Тренер «Вашингтона» рассказал, как использует статистические данные

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как использует в работе различные статистические данные и привёл пример, как использует аналитику команды в тренировочном лагере — речь о розыгрыши на вбрасываниях при большинстве.

