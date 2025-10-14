Главный тренер «Вашингтона» рассказал, как в своей работе использует статистические данные

Чемпионат.com

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как использует в работе различные статистические данные и привёл пример, как использует аналитику команды в тренировочном лагере — речь о розыгрыши на вбрасываниях при большинстве.

Тренер «Вашингтона» рассказал, как использует статистические данные
© Чемпионат.com

«Скажу так: 75% — это «на глаз», 25% — цифры. Обычно, в большинстве случаев, они совпадают. Но когда присылают тебе какой-нибудь показатель, и ты думаешь: «Что? Неужели мы настолько плохи по этому параметру?», — тогда пересматриваешь момент и понимаешь: «А, вот оно как». Обычно цифры правы. Я попросил аналитиков провести глубокий анализ важности вбрасывания при большинстве. Сколько голов это приносит за сезон? Оказалось, не так уж много. Я подумал: «Вот чёрт. Может, это как раз то, что цифры не могут измерить». Когда ты игрок и готовишься к большинству — к важному моменту матча, счёт 1:1 в третьем периоде — и ты проигрываешь вбрасывание. Цифры не учитывают ментальный аспект. Думаешь: «Блин, теперь снова надо выбираться из своей зоны». Возможно, это важнее, чем показывают данные, но если копнуть, влияние не такое большое, как кажется», — цитирует Карбери ESPN.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости