«Авангард» обыграл «Трактор» в гостевом матче с 13 голами и тремя дублями

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Результативная встреча завершилась со счётом 8:5 в пользу гостей.

Дублями в составе «Авангарда» отметились Дмитрий Рашевский, Николай Прохоркин и Эндрю Потуральски. Ещё по шайбе за омскую команду забросили Василий Пономарёв, Дамир Шарипзянов. За «Трактор» голы забили Егор Коршков, Фёдор Крощинский, Джош Ливо, Пьеррик Дюбе и Михаил Григоренко. Ворота «Авангарда» защищал Никита Серебряков. Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников был заменён лишь после седьмой шайбы на 51-й минуте матча.

