«Сан-Хосе» выставил на драфт отказов нападающего Афанасьева

«Сан-Хосе» выставил Егора Афанасьева на драфт отказов.

© Sports.ru

Процедура необходима, чтобы отправить 24-летнего нападающего в фарм-клуб. Этой весной Афанасьев подписал односторонний контракт с «Шаркс» на год.

В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА. Форвард провел 53 матча в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 21 (7+14) очко. В плей-офф в его активе 4 (2+2) балла в 6 играх.

В НХЛ Афанасьев сыграл 19 матчей за карьеру и забил 1 гол, в АХЛ в его активе 113 (52+61) очков в 187 играх.