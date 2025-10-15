Капризов делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов делит первую строчку в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В среду Капризов забросил шайбу и отдал передачу в игре с "Далласом" (2:5). В составе "Миннесоты" также забросил Мэтт Болди (44-я минута), у "Далласа" отличились Эса Линделл (6), Уайатт Джонстон (17), Мэтт Дюшен (22), Радек Факса (59) и Роопе Хинц (60). Российский форвард "Миннесоты" Владимир Тарасенко отметился передачей.

Капризов довел количество очков в сезоне до 9 (4 шайбы + 5 передач), российский нападающий делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона с американским форвардом "Вегаса" Джеком Айкелом (4+5). В сентябре Карпзиов подписал новый восьмилетний контракт с клубом на общую сумму $136 млн, став рекордсменом лиги по сумме соглашения и среднегодовой зарплате.

"Даллас" одержал третью победу подряд на старте сезона и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 6 очков. "Миннесота" идет шестой в Центральном дивизионе, имея в активе 4 очка в 4 встречах. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 18 октября в гостях сыграет с "Вашингтоном", "Даллас" днем ранее примет "Ванкувер".