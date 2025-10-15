Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин коротко высказался о старте сезона в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о старте сезона в Национальной хоккейной лиге.

«Я чувствую себя хорошо в начале сезона», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 40-летний Александр Овечкин не смог забить гол в четвёртой встрече со старта сезона подряд. За 20 предыдущих сезонов у Овечкина лишь дважды случалась четырёхматчевая безголевая серия на старте нового регулярного чемпионата — в сезонах-2023/2024 и 2012/2013. Пятиматчевых нерезультативных стартовых серий не было ни разу.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут на своей площадке в ночь с 17 на 18 октября мск с «Миннесотой Уайлд».