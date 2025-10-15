Овечкин вошел в топ-25 по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг нового рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), проведя свой 1495-й матч в регулярных чемпионатах в игре против «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая завершилась победой со счетом 3:2 в овертайме.

С этим результатом Овечкин вошел в топ-25 лиги по количеству сыгранных матчей, разделив 25-ю позицию с бывшим американским защитником Филом Хаусли. Следующей целью российского хоккеиста может стать преодоление отметки в 1499 игр, принадлежащей Майку Модано. Абсолютным рекордсменом НХЛ остается Патрик Марло с 1779 матчами.

В активе Овечкина сейчас 894 заброшенные шайбы.

В текущем сезоне 2025/26 на счету капитана «Вашингтона» уже две передачи в четырех проведенных матчах. Следующую игру «Вашингтон» проведет на домашней арене против «Миннесоты Уайлд» в ночь с 17 на 18 октября.

