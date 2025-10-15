Василевский выдал худший старт сезона в карьере НХЛ

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский начал новый сезон Национальной хоккейной лиги без побед — впервые за свою карьеру.

Василевский провёл три матча, но ни в одном из них команда не смогла добиться успеха. В последней игре против «Вашингтона» (2:3 ОТ) 31-летний вратарь отразил 25 бросков из 28, однако и этот матч завершился без победы. Две предыдущие встречи «молнии» проиграли «Оттаве» (4:5) и «Нью Джерси» (3:5) в основное время. В победном матче против «Бостона» (4:3) он не принял участия.

После трёх стартовых игр у Василевского лишь 87,0% отражённых бросков и коэффициент надёжности 4,08 — худшие показатели на старте сезона за всю его карьеру в НХЛ.