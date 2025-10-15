Овечкин повторил личный антирекорд по числу безголевых матчей на старте сезона НХЛ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил личный антирекорд по числу безголевых матчей на старте сезона. Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В ночь на 15 октября Кэпиталс на своей площадке победили «Тампа-Бэй Лайтнинг». Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в овертайме решающую шайбу забросил игрок хозяев Джейкоб Чикран. В составе «Тампы» результативной передачей отметился россиянин Никита Кучеров.
Овечкин ушел с площадки без набранных очков. В четырех стартовых матчах регулярки он пока не забросил ни одной шайбы. Это повторение личного антирекорда россиянина. Такое ранее происходило в сезонах-2023/2024 и 2012/2013.
Ранее 40-летний Овечкин установил рекорд среди россиян по количеству сезонов, проведенных в НХЛ. Нынешний сезон стал для форварда 21-м в карьере.