Губерниев высказался об ошибке арбитра в матче СКА

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что считает жестким, но справедливым решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пожизненно отстранить судью видеоповторов, ошибочно засчитавшего победную шайбу СКА в матче регулярного чемпионата с «Автомобилистом».

В понедельник СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 2:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После встречи пресс‑служба КХЛ заявила, что вторая шайба СКА в исполнении Андрея Педана была засчитана в результате ошибки судьи видеоповторов, который будет пожизненно отстранен от работы.

— Пожизненное отстранение — тяжелое наказание, но ответственные люди решали профессионально, а не эмоционально. Ситуация из рук вон, чудовищная. Не понимаю, как такое возможно. Это называется «у семи нянек дитя без глаза». Сетка была дырявая, никого это не смутило, никто ничего не заметил — и это катастрофа. Надеюсь, таких случаев больше не повторится. «Автомобилисту» очки кто‑то вернет, интересно? Никто, и переигровки не будет. Ситуация плохая, тревожная, и удивляет, что все ее просмотрели. Понятно, бросок был быстрый, рядом со штангой, но тем не менее, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 21 очком занимает третье место в таблице Восточной конференции. СКА (15 очков) идет на 8‑й строчке на Западе.

