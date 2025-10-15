Губерниев высказался о безголевой серии Овечкина

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» призвал не переживать из‑за отсутствия заброшенных шайб у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин не забил в первых четырех матчах регулярного сезона‑2025/26, повторив личный антирекорд. Ранее ему не удавалось забить в стартовых четырех матчах в сезонах‑2012/13 и 2023/24. В обоих случаях он прервал безголовую серию в пятой игре сезона.

— Пока что это ни о чем не говорит. Четыре матча — определенная тенденция, но Овечкин входит в сезон после травмы и еще свое возьмет. Если бы было сыграно 10–15 матчей — одна история, а четыре игры — явно не показатель. Дальше он пойдет с опережением графика и начнет забивать. Саше я желаю здоровья, после рекорда он все равно в полном порядке и будет полезен своей команде, я в этом не сомневаюсь. Напоминаю, что хоккей — командная игра. Личные показатели, конечно, имеют значение, но весьма важнее, чтобы команда выигрывала трофеи. Остальное — дело второстепенное, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

17 октября «Вашингтон» примет «Миннесоту».