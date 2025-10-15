Систему ХК «Торпедо» покинул защитник

20-летний хоккеист продолжит карьеру в системе красноярского «Сокола». Состав сибиряков Леонид пополнил в результате обмена на денежную компенсацию.

На старте текущего сезона Леонид провёл все 11 матчей в МХЛ за «Чайку» (4 очка, 0 + 4). Перед началом чемпионата 2025/26 уроженец Москвы был назначен капитаном нижегородской команды Молодёжной хоккейной лиги. За неполных четыре сезона Гаврилов принял участие в 154 матчах «Чайки» и набрал 37 очков (9 + 28). В плей-офф-2023, когда «Чайка» выиграла Кубок Харламова, 17-летний юниор не выступал. Зато позже Леонид внёс вклад в два бронзовых успеха автозаводцев. Кроме того, прошлой зимой, в декабре и феврале, он был задействован в трёх встречах команды ВХЛ «Торпедо-Горький».