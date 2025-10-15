Нападающий Крайдер повторил рекорд «Анахайма»

Крис Крайдер забил 4 гола за 3 первых игры в «Анахайме».

34-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3). Этим летом он перешел из «Рейнджерс» в результате обмена.

Крайдер повторил рекорд клуба по числу голов за первые три игры в «Анахайме». Подобное достижение есть только у Дэниэла Уинника (также 4 гола в сезоне-2012/13).

Действующее соглашение форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6,5 млн долларов рассчитано до 30 июня 2027 года.