«Монреаль» почтил память Драйдена на церемонии перед игрой с «Сиэтлом»

«Монреаль» почтил память Кена Драйдена.

Специальная церемония прошла перед игрой регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:4 ОТ). Этот матч стал первым домашним для канадцев в этом сезоне.

Бывший голкипер «Канадиенс» и сборной Канады умер в сентябре в 78 лет. В последние годы жизни он боролся с раковым заболеванием.

На видеокубе показали нарезку лучших моментов игры Драйдена за «Монреаль», а его бывший одноклубник Боб Гейни зачитывал отрывок из книги вратаря под названием «Игра».

Драйден выступал в НХЛ с 1971 по 1979 годы (с перерывом в сезоне-1973/74, в это время он получил юридическую степень в университете Макгилла).

В составе «Монреаля» Кен 6 раз выиграл Кубок Стэнли (1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979), 5 раз стал обладателем «Везина Трофи» (1973, 1976, 1977, 1978, 1979, приз в те годы присуждался вратарю или вратарям команды, пропустившей меньше всех шайб в регулярке), получил приз MVP плей-офф (1971) и приз лучшему новичку (1972).

