СКА ищет игрока на ключевую позицию

СКА находится в активном поиске вратаря
СКА заинтересован в подписании вратаря, информирует источник.
Клуб из Санкт-Петербурга активно изучает варианты на рынке для укрепления ростера команды на последней линии.
За СКА в нынешнем сезоне заиграно трое вратарей.
Артемий Плешков сыграл 7 игр (94,6% отражённых бросков), Егор Заврагин провел 7 матчей (93%), Сергей Иванов – 2 игры (81,6%).
По информации североамериканской прессы, в частности Hockey News Hub, вратарь «Баффало Сэйбрз» Александр Георгиев рассматривает возможность перехода в КХЛ. К голкиперу проявляют предметный интерес СКА и «Металлург».
«Ходят слухи: Георгиев планирует вернуться в Россию, несколько клубов КХЛ проявляют к нему интерес. Его права в лиге принадлежат московскому«Спартаку», - выдержка из публикации.
По итогам тренировочного лагеря и предсезонных матчей Георгиев не пробился в основу «Баффало» и через драфт отказов был отправлен в АХЛ.
СКА занимает 8-е место в Западной конференции, набрав 15 очков.