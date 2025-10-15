СКА ищет игрока на ключевую позицию

СКА заинтересован в подписании вратаря, информирует источник.

Клуб из Санкт-Петербурга активно изучает варианты на рынке для укрепления ростера команды на последней линии.

За СКА в нынешнем сезоне заиграно трое вратарей.

Артемий Плешков сыграл 7 игр (94,6% отражённых бросков), Егор Заврагин провел 7 матчей (93%), Сергей Иванов – 2 игры (81,6%).

По информации североамериканской прессы, в частности Hockey News Hub, вратарь «Баффало Сэйбрз» Александр Георгиев рассматривает возможность перехода в КХЛ. К голкиперу проявляют предметный интерес СКА и «Металлург».

«Ходят слухи: Георгиев планирует вернуться в Россию, несколько клубов КХЛ проявляют к нему интерес. Его права в лиге принадлежат московскому«Спартаку», - выдержка из публикации.

По итогам тренировочного лагеря и предсезонных матчей Георгиев не пробился в основу «Баффало» и через драфт отказов был отправлен в АХЛ.

СКА занимает 8-е место в Западной конференции, набрав 15 очков.