Ротенберг ответил, вернется ли Овечкин в Россию

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сам примет решение о том, когда ему стоит возвращаться в Россию.

Сезон‑2025/26 стал 21‑м в карьере 40‑летнего Овечкина и последним по текущему контракту с «Кэпиталз».

— Вы будете содействовать тому, чтобы Овечкин в следующем сезоне вернулся в КХЛ и начал играть за «Динамо»?

— Этот вопрос нужно задавать Александру Михайловичу. Мы все хотим увидеть Сашу в России на «ВТБ‑Арене». Но мы не вправе решать за Сашу. Он сам примет решение. Летом мы играли вместе. Он в замечательной форме, может выступать еще долго. Мы все — двумя руками за то, чтобы Овечкин играл в России. Но на этот ответ сможет ответить только он сам, — передает слова Ротенберга корреспондент «Матч ТВ».