Хоккеисты «Адмирала» разгромили «Ладу»

Владивостокский «Адмирал» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Даниил Гутик и Степан Старков, по одной шайбе забросили Кайл Олсон и Либор Шулак. У гостей отличился Андрей Обидин.

«Адмирал» выиграл в третий раз подряд, команда с 14 очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Лада» (10 очков) идет 10‑й на Западе.

В следующем матче «Адмирал» примет московский «Спартак», «Лада» сыграет на выезде с хабаровским «Амуром». Обе встречи состоятся 17 октября.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы: Гутик, 7:08, 43:51 (бол.). Старков, 11:40 (бол.), 56:12 (бол.). Олсон, 38:59. Шулак, 41:21 (бол.). — Обидин, 27:48.