Тренер «Амура» чуть не снял нападающего с матча против «Спартака»

Александр Гальченюк оценил игру Игната Коротких со «Спартаком».

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Амур» дома оказался сильнее красно-белых (4:3). Коротких набрал 3 (2+1) очка, теперь на его счету 5+2 за 12 игр в текущем сезоне.

– Вы в победной раздевалке сказали Коротких: «Хорошо, что ты попал на игру». Что это значит?

– Ну и уши у вас… Дело в том, что он сегодня опоздал на собрание на 30 секунд. И я сказал, что он не играет. Он назвал причину, и тогда я сказал: «Как команда решит, так и будет, если простит тебя – играешь, я жду в тренерской».

Через пять минут он пришел, сказал, что команда его простила, а он извинился. Хорошо, что так получилось, – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.