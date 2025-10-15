Ротенберг: мы не можем позволить себе матч за миллиард

Проведение товарищеского матча между сборными России и США по хоккею будет зависеть от российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг.

«Участие игроков НХЛ — это бюджет, который мы не можем себе позволить. Это миллиард долларов. Но мы можем рассчитывать на то, чтобы собрать команду из игроков АХЛ, провести матч с ними. Мы никогда не откажемся от матча против сборной США в ее лучшей форме. Их участие абсолютно реально. Но нужно время», — отметил он.

18 марта глава России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп одобрили идею матча сборных Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее в Латвии во время хоккейного матча произошла драка из-за русского языка.