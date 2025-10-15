Десятков об 1:6 с «Адмиралом»: «Ладе» слишком тяжело дается забивать шайбы. Результат предопределила игра спецбригад»

Sports.ruиещё 1

Павел Десятков прокомментировал поражение «Лады» от «Адмирала».

Тренер «Лады» прокомментировал поражение от «Адмирала»
© Sports.ru

Тольяттинский клуб проиграл в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 1:6.

«Игра спецбригад предопределила результат. В прошлых трех играх не пропускали в меньшинстве, казалось бы, наладили этот компонент и начали забивать в большинстве. Сегодня слишком легко пропускали и слишком тяжело дается нам забивать шайбы», – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости