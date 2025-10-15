Нападающего Николишина не забрали из списка отказов «Барыса»

Николишина не забрали из списка отказов «Барыса». Форвард отправлен в фарм-клуб из Казахстана
Иван Николишин отправлен в фарм-клуб «Барыса».
Ранее клуб поместил 29-летнего форварда в список отказов, откуда его не забрала ни одна другая команда FONBET чемпионата КХЛ.
Николишин был отправлен в «Номад», выступающий в чемпионате Казахстана. В турнире участвуют десять команд, фарм-клуб «Барыса» лидирует в таблице регулярного чемпионата.
В текущем сезоне экс-нападающий «Авангарда» провел 3 игры и набрал 1 (0+1) очко в КХЛ.
Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
Николишина не забрали из списка отказов «Барыса». Форвард отправлен в фарм-клуб из Казахстана
Кемпе хочет остаться в «Лос-Анджелесе». Стороны обсуждали 9-10 млн долларов в год по новому контракту, но сумма может вырасти (Эллиотт Фридман)
Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
Николишина не забрали из списка отказов «Барыса». Форвард отправлен в фарм-клуб из Казахстана
Кемпе хочет остаться в «Лос-Анджелесе». Стороны обсуждали 9-10 млн долларов в год по новому контракту, но сумма может вырасти (Эллиотт Фридман)