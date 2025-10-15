Николишина не забрали из списка отказов «Барыса». Форвард отправлен в фарм-клуб из Казахстана

Sports.ru

Иван Николишин отправлен в фарм-клуб «Барыса».

Нападающего Николишина не забрали из списка отказов «Барыса»
© Sports.ru

Ранее клуб поместил 29-летнего форварда в список отказов, откуда его не забрала ни одна другая команда FONBET чемпионата КХЛ.

Николишин был отправлен в «Номад», выступающий в чемпионате Казахстана. В турнире участвуют десять команд, фарм-клуб «Барыса» лидирует в таблице регулярного чемпионата.

В текущем сезоне экс-нападающий «Авангарда» провел 3 игры и набрал 1 (0+1) очко в КХЛ.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости