Нападающего Николишина не забрали из списка отказов «Барыса»

Иван Николишин отправлен в фарм-клуб «Барыса».

Ранее клуб поместил 29-летнего форварда в список отказов, откуда его не забрала ни одна другая команда FONBET чемпионата КХЛ.

Николишин был отправлен в «Номад», выступающий в чемпионате Казахстана. В турнире участвуют десять команд, фарм-клуб «Барыса» лидирует в таблице регулярного чемпионата.

В текущем сезоне экс-нападающий «Авангарда» провел 3 игры и набрал 1 (0+1) очко в КХЛ.