Костомаров отказался давать совет Овечкину

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин — профессионал, который сможет прервать серию без заброшенных шайб, заявил «Матч ТВ» олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

© Матч ТВ

Овечкин не забил в первых четырех матчах регулярного сезона‑2025/26, повторив личный антирекорд. Ранее ему не удавалось забить в стартовых четырех матчах в сезонах‑2012/13 и 2023/24. В обоих случаях он прервал безголовую серию в пятой игре сезона.

— Александр Овечкин никак не может забросить первую шайбу в новом сезоне НХЛ, что можете ему посоветовать?

— Смешно звучит, чтобы я советовал что‑то Александру Овечкину. Думаю, он еще свое забьет, Александр — профессионал своего дела, — сказал Костомаров «Матч ТВ».

Овечкину 40 лет. Он обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». В прошлом сезоне россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 897 шайб. С учетом плей‑офф в активе Овечкина 974 гола, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016).

17 октября «Вашингтон» примет «Миннесоту».