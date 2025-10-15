«Северсталь» выиграла 3-й матч подряд и идет 4-й на Западе. У «Автомобилиста» 2-е поражение кряду
«Автомобилист» проиграл второй матч подряд.
Команда тренера Николая Заварухина на выезде уступила «Северстали» (0:2) в FONBET КХЛ.
Ранее было поражение от СКА (1:2). Команда из Екатеринбурга занимает 3-е место на Востоке, имея 21 очко после 17 матчей.
«Северсталь» одержала третью победу подряд и пятую за шесть последних игр.
Команда Андрея Козырева набрала 18 очков и идет 4-й на Западе.
