«Северсталь» выиграла 3-й матч подряд и идет 4-й на Западе

«Автомобилист» проиграл второй матч подряд.

© Sports.ru

Команда тренера Николая Заварухина на выезде уступила «Северстали» (0:2) в FONBET КХЛ.

Ранее было поражение от СКА (1:2). Команда из Екатеринбурга занимает 3-е место на Востоке, имея 21 очко после 17 матчей.

«Северсталь» одержала третью победу подряд и пятую за шесть последних игр.

Команда Андрея Козырева набрала 18 очков и идет 4-й на Западе.