СКА проиграл "Нефтехимику" после отмены двух голов в третьем периоде

Петербургский СКА проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на арене "Ледовый дворец" в Санкт-Петербурге. В основное время команды установили равенство - 2:2. В составе нижнекамского клуба отличились Данил Юртайкин и Никита Хоружев, у СКА шайбы забросили Джозеф Бландизи и Матвей Короткий. Примечательно, что в третьем периоде при счете 2:1 в пользу "Нефтехимика" у СКА было отменено два гола, а перевести игру в овертайм команда смогла только 33 секунды до финальной сирены. В овертайме команды не забили, а в серии послетматчевых буллитов точнее оказались игроки "Нефтехимика". СКА потерпел шестое поражение в семи последних встречах. "Нефтехимик" прервал серию поражений, которая насчитывала пять игр. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский клуб сразится с ярославским "Локомотивом". Матч состоится 18 октября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Нижнекамский клуб на выезде сыграет с минским "Динамо" на день раньше, начало матча - 19:10 мск.