СКА потерпел шестое поражение в последних семи матчах, уступив дома «Нефтехимику»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 19-й минуте первого периода Джозеф Бландизи с передач Николая Голдобина и Андрея Педана открыл счёт во встрече. На 37-й минуте игры Данил Юртайкин с передач Динара Хафизуллина и Владислава Барулина восстановил равенство в счёте. На последней минуте третьего периода Матвей Короткий сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.

Отметим, что СКА потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

В следующей игре СКА встретится с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге 18 октября. «Нефтехимик» 17 октября сразится в гостях с минским «Динамо».