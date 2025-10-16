Илья Михеев признан второй звездой матча НХЛ «Сент-Луис» — «Чикаго»

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев был признан экспертами НХЛ второй звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (8:3). Михеев в этой игре набрал два очка, оформив гол+пас — на его счету первая заброшенная шайба «Блэкхоукс» на четвёртой минуте и участие в результативной комбинации при шестом голе «Чикаго» на 42-й минуте.

Первой звездой матча стал нападающий «Чикаго» Лукас Райхель, набравший три очка — в его активе дубль и результативный пас. Статус третьей звезды достался форварду «Чёрных Ястребов» Коннору Бедарду, который отдал на партнёров три результативные передачи.

