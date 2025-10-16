«Адмирал» поместил нападающего в список отказов

«Адмирал» поместил нападающего Остапа Сафина в список отказов, сообщает пресс‑служба клуба.

© ХК «Адмирал»

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку контракт.

26‑летний хоккеист в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провел четыре матча и не набрал ни одного очка.

Сафин стал игроком «Адмирал» в нынешнем сезоне, перейдя из «Трактора». В минувшем сезоне форвард выступал за челябинцев и «Ладу», проведя 40 матчей в регулярном сезоне и набрав 18 (7+11) очков. Также в КХЛ Сафин играл за «Ладу», в 2023 году уроженец Чехии получил российское гражданство.

