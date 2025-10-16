«Амур» расторг контракт с защитником Кэмероном Ли. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, контракт игрока расторгнут по соглашению сторон.

«Его самоотверженная игра в обороне и подключения к атакам надолго запомнятся нашим болельщикам. Он не просто стал по-настоящему «своим» в Хабаровске, но и получил российское гражданство. Мы благодарим Кэма за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Защитник присоединился к команде в 2022 году. За три с лишним сезона он провёл 155 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 42 голевые передачи.