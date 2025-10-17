Канадский защитник подписал контракт с «Сочи»

Защитник Кэмерон Ли продолжит карьеру в хоккейном клубе «Сочи», сообщает пресс‑служба команды КХЛ.

© ХК "Сочи"

Контракт с хоккеистом подписан до конца сезона‑2025/26.

В четверг стало известно, что «Амур» расторг контракт с игроком по соглашению сторон.

— Когда узнали о том, что Ли выходит на рынок свободных агентов, сразу связались с Кэмероном и его представителями. Это защитник с хорошим катанием, с пониманием игры. Надеемся, он усилит игру в большинстве и атакующий потенциал. Важно, что у Ли есть российский паспорт и он не считается легионером. Верим, что Кэмерон поможет команде, — сказал заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциями Вадим Покотило.

Во время выступлений за «Амур» уроженец Канады в октябре 2023 года получил российское гражданство.

