«Надо уметь терпеть». Трёхкратный чемпион мира — о критике Ларионовым игры Гримальди

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре форварда СКА Рокко Гримальди. Напомним, ранее главный тренер армейского клуба Игорь Ларионов раскритиковал игру нападающего.

— Как вы оцениваете игру американца? Что СКА делать с Гримальди?

‎— Подписали контракт. Дайте возможность человеку проявить себя.‎

‎— Есть ли часть вины Ларионова, что самый дорогой игрок СКА не приносит должной пользы?

‎— Игорь Николаевич знает, что с ним делать. Он сказал, что верит в Гримальди. Он приглашал, знает всё. Надо уметь терпеть.

‎— Затянется ли адаптация к КХЛ?

— Другая страна — да, это можно назвать адаптацией. Кто знает? СКА надеется, что быстро всё пройдёт.‎

‎— В этом процессе ничего страшного вы не видите?

‎— Ничего страшного. Давайте так: от одного игрока зависит исход матча? Надо в целом говорить про команду. Как, почему проигрывают. Быстро пропускают, в конце пропускают голы. Гримальди — это один игрок. Подберите ему сочетания, партнёров. Это работа тренеров. Игорь Николаевич это понимает. Даже Овечкину нужны партнёры, — цитирует Терещенко «Спорт день за днём».