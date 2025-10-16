Ротенберг рассказал, как у ИИХФ упали доходы после бана России

Роман Ротенберг заявил, что без России у ИИХФ упали доходы.

Решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) российские сборные с февраля 2022 года не участвуют в международных турнирах. В следующем году пройдут выборы президента и членов совета ИИХФ.

«Главная задача – чтобы тот человек, который придет, поддерживал разные страны, в первую очередь Россию, по спортивному принципу, а не по политическим мотивам. Потому что без России у ИИХФ упали доходы. Федерации США и Канады настроены позитивно, а европейские федерации преследуют свои цели. Они получили те доходы от пирога, которые раньше шли к сборной России, то есть на все смотрят с меркантильной точки зрения. Поэтому им Россия с точки зрения дележа доходов не нужна. Мы и в спортивном рейтинге, и в плане коммерции, телевизионного рейтинга и продажи атрибутики, всего остального находимся на первом месте. Новый президент должен честно, объективно оценить ситуацию в спортивном плане и с точки зрения развития бизнеса и каждой федерации в частности. Без России они не получат этих доходов. Соответственно, в остальных странах развиваться хоккей не будет», – добавил вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

