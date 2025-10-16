СКА может расстаться с американским нападающим

СКА может расстаться с Грималди. Клуб не устраивает рабочая этика игрока (Артур Хайруллин)
СКА может расстаться с Рокко Грималди.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, клуб не устраивает рабочая этика 32-летнего нападающего.
В текущем сезоне FONBET КХЛ Грималди провел 13 матчей и набрал 6 (3+3) очков при полезности «минус 7».
Сообщалось, что зарплата американского форварда в СКА – 92 млн рублей в год.
