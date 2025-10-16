Сын Ларионова рассказал, какие ценности его отец принес в СКА из «Торпедо»

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший в интервью корреспонденту «Спорт День за Днём» Алексею МИХАЙЛОВУ высказался о работе под руководством своего отца, Игоря Ларионова-старшего.

Ранее Ларионовы вместе работали в нижегородском «Торпедо».

– Конкретно тебе легко было войти в новый коллектив, учитывая, что ты продолжил работу под руководством своего отца?

– Все команды разные. Чтобы адаптироваться к партнерам, к команде, нужно время. Но чем больше мы будем играть, чем больше будем тренироваться… те же самые командные мероприятия – командный ужин – тем ближе мы станем, и будем показывать результат на льду. И ещё в жизни станем как семья. Это самое важное. Когда мы пришли в «Торпедо», мы как раз это и сделали: и на льду сплотились, и не на льду, и смогли сделать неплохие вещи там.

– Игорь Николаевич принес те же ценности и в СКА?

– Конечно. Это самое важное – быть командой и на льду, и в жизни. Команды, которые обычно выигрывают, они не только на льду самые близкие, а ещё и в жизни. И это очень важно.