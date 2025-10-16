Выяснилось, будет ли КХЛ пересматривать результат матча СКА — «Автомобилист»

В пресс‑службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщили «Матч ТВ», что лига не планирует пересматривать результат матча регулярного чемпионата между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом».

© ХК СКА

В понедельник СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 2:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После встречи пресс‑служба КХЛ заявила, что вторая шайба СКА в исполнении Андрея Педана была засчитана в результате ошибки судьи видеоповторов, который будет пожизненно отстранен от работы.

— Департамент судейства КХЛ в понедельник прокомментировал ситуацию с ошибочной фиксацией взятия ворот в матче СКА — «Автомобилист». Лига не планирует пересматривать результаты данной игры, — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе КХЛ.

В среду бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил «Матч ТВ», что судейский комитет КХЛ должен изучить момент с ошибочно засчитанной шайбой СКА в матче с «Автомобилистом» и, возможно, пересмотреть результат или назначить переигровку.

Прямые трансляции КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.