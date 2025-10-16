Выяснилось, где продолжит карьеру канадский защитник, покинувший «Амур»

Защитник Кэмерон Ли, покинувший «Амур», продолжит карьеру в ХК «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Кэмерон Ли, покинувший «Амур», продолжит карьеру в ХК «Сочи». Контракт будет подписан до конца нынешнего сезона.

Игрок обороны запросил обмен из хабаровского клуба, перестав попадать в состав на матчи по решению тренерского штаба. В «Амуре» пытались найти варианты обмена защитника, но в итоге решили расторгнуть с ним контракт по обоюдному согласию.

Защитник присоединился к хабаровской команде в 2022 году. За три с лишним сезона Ли провёл 155 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 42 голевые передачи. Во время выступлений за «Амур» в октябре 2023 года канадский хоккеист получил российское гражданство.

